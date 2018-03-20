Британия должна будет вносить средства в общий бюджет ЕС до конца 2020 года

В 2019 и 2020 годах Великобритания должна будет делать взносы и участвовать в имплементации бюджетов Евросоюза.

Великобритания продолжит вносить средства в общий бюджет ЕС во время переходного периода после выхода из состава Евросоюза. Об этом говорится в тексте предварительного соглашения между ЕС и Великобританией по условиям «Брексита».

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«На 2019 и 2020 годы Соединенное королевство должно будет делать взносы и участвовать в имплементации бюджетов ЕС», - написано в документе на сайте ЕС.

О том, что стороны договорились об условиях переходного периода, накануне сообщил глава европейской делегации на переговорах по «Брекситу» Мишель Барнье.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании состоялся референдум, по итогам которого около 52% жителей Соединенного Королевства проголосовали за выход страны из ЕС. Между Лондоном и Брюсселем длительное время сохранялись разногласия по условиям переходного периода. Позднее Еврокомиссия представила проект соглашения о «Брексите».