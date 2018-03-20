Марк Цукерберг потерял $6 миллиардов за сутки

10:55, 20 марта 2018
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает РБК, в результате Цукерберг потерял $6,06 млрд, оставшись при этом четвертым по состоянию человеком в мире, указывает Bloomberg. Впереди него лишь Джефф Безос, Билл Гейтс и Уоррен Баффет.

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Facebook указывала, что не имела отношения к деятельности Cambridge Analytica. Тем не менее скандал прокомментировали в том числе американские политики. Так, сенатор Марк Уорнер, представляющий Демократическую партию США, указал, что политика Facebook напоминает времена Дикого Запада.

При этом в компании выяснили, что данные Cambridge Analytica предоставили ее сотрудники Джозеф Канселлор и Александр Коган, которые создали фирму Global Science Research.

Параллельно стало известно, что в скором времени может уйти в отставку глава отдела безопасности Facebook Алекс Стамос. Поводом стали споры по поводу продвижения компанией политической рекламы во время президентских выборов в Соединенных Штатах.

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Теги: #Марк Цукерберг