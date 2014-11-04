В предложенную правительством налоговую реформу могут внести изменения

Предложенный правительством пакет законов по налоговой реформе может быть изменен в целях достижения компромисса между интересами государства, общества и бизнеса.

Об этом в интервью журналистам сказал глава Государственной фискальной службы Украины Игорь Билоус, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Налоговая реформа должна стать компромиссом между членами общества, между общественными интересами государства и частными интересами бизнеса, - цитирует пресс-служба Билоуса. – Я считаю, что в целом пакет налоговых законов нормальный, хотя его, возможно, и стоило бы доработать в некоторых частях, в деталях. Так бывает всегда».

По его мнению, даже если сделать все налоги в Украине в 3%, то их далеко не все будут платить, потому что налогоплательщики не всегда видят и понимают, куда уходят уплаченные средства. Кроме того, отметил Билоус, нельзя резко срезать налоговые ставки без одновременного проведения пенсионной реформы и реформы социального обеспечения.

Также Билоус подчеркнул, что не менее важной является проблема постоянного изменения налогового законодательства. Только за последние годы в стране, по словам главы ГФС, было принято порядка 70 законов, меняющих нормы Налогового кодекса, принятого в 2010 году. «То есть в среднем один закон в три недели. Как можно вести предсказуемую деятельность и строить экономику с такими изменениями?», - обратил внимание Билоус.

Читайте такжеЭксперты рассказали, что должно сделать правительство для детенизации экономикиКак сообщал УНИАН, в сентябре Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде Украины обсудить и утвердить новую концепцию налоговой реформы в стране, которая должна лечь в основу бюджетного планирования на 2015 год, предполагающего рост экономики Украины до 2% при инфляции в 11-13%.

В рамках налоговой реформы Кабмин предложил сократить количество налогов до 9 с 22, вдвое уменьшить ставку единого налога, изменить порядок начисления и взимания единого социального взноса, ввести всеобщее декларирование с одноразовой амнистией имущества, повысить ставку пенсионного сбора при покупке валюты, отменить льготы при уплате налога на недвижимость и продлить взимание военного сбора.