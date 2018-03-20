Украина и Катар подпишут соглашение о защите инвестиций - Порошенко

Ранее страны договорились об упрощении визового режима.

Украина и Катар подпишут соглашение о взаимной защите инвестиций, а также об открытии рынка для украинских производителей.

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Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента со ссылкой на заявление главы государства Петра Порошенко в ходе посещения выставки Qatar International Agricultural Exhibition AGRITEQ-2018 в городе Доха (Катар).

"Глава государства приветствовал украинских участников выставки и отметил, что сегодня будет подписан ряд документов, в частности, о защите инвестиций и открытии рынков для украинских производителей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ходе официального визита Петра Порошенко в марте Украина и Катар договорились об упрощении визового режима между странами на основе взаимности.