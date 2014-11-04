Глава НБУ так и не поняла, почему в банке ей не продали $200

Глава Национального банка Валерия Гонтарева сих пор не может понять, почему ей не продали $200 в “Сбербанке России”, когда она попыталась это сделать в качестве эксперимента по просьбе журналистов, сообщает finance.ua.

“Выбор банка был случайным. Первый банк, который был на пути, был “Сбербанк России”. Но я уверена, что в кассе наверняка были эти 200 долларов. Они точно покупали валюту на аукционе и деньги у них точно были. Видимо, у кассира просто был шок”, – прокомментировала глава НБУ. О том, готова ли она повторить эксперимент, Гонтарева не стала рассказывать.

Читайте такжеГонтарева назвала экономически обоснованный курс гривни на сегодня Как сообщал УНИАН, Гонтарева решила лично убедиться в том, как банки выполняют требование регулятора по продаже населению валюты, купленной на аукционах НБУ, и попыталась купить 200 долларов в отделении «Сбербанка России» на улице Эспланадной в Киеве.

Гонтарева в присутствии журналистов подошла к кассе и попросила продать ей 200 долларов, но кассир говорила по телефону и в течение нескольких минут игнорировала присутствие главы НБУ и ее просьбы. После чего Гонтарева покинула помещение банка и пообещала разобраться.

Справка УНИАН. В рамках установленных ограничений банки не могут продавать клиентам более эквивалента 3 тыс. грн (около 200 долл.) в одни руки, однако обязаны продавать населению валюту, купленную для этих целей на аукционах НБУ.