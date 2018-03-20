Журналисты подвели итоги работы Гонтаревой на посту главы Национального банка Украины (видео)

Одним из результатов правления Гонтаревой стал курс гривны - такого стремительного падения национальной валюты не было никогда. Эксперты назвали это финансовым геноцидом населения.

Валерия Гонтарева с прошлой недели больше не глава Национального банка Украины. И этому она очень радуется. А есть ли повод радоваться украинцам? Вместе с экспертами и пострадавшими от политики Нацбанка, журналисты подводят итоги трехлетнего правления Валерии Гонтаревой.

Читайте такжеГонтарева отчиталась в Раде: считаю мою миссию полностью выполненной

С трибуны Верховной Рады она заявила, что уходит и считает свою миссию полностью выполненной.

Самым большим своим достижением она считает банковскую зачистку. За время ее руководства Нацбанком, почти 100 банков вывели с рынка, говорится в сюжете программы "Гороші". Однако, по каким критериям Гонтарева выбирала, какие банки топить, а каким помогать, неизвестно. При ее правлении банковский сектор пострадал так, как до этого не страдал никогда, говорят эксперты.

Кроме того, на методы оздоровления банков сетовали не только банкиры, но больше всего от банковской зачистки пострадали люди - вкладчики ликвидированных банков, которые потеряли свои деньги. Всего по Украине таких около 100 тыс. человек.

Еще одним следствием правления Гонтаревой стал курс гривны - такого стремительного падения национальной валюты не было никогда. Произошел финансовый геноцид населения, говорят эксперты. И теперь доходы граждан Украины смело можно сравнивать с доходами граждан беднейших стран Африки.

При этом Гонтарева за это время неплохо заработала. Эксперты говорят, что она пришла в Нацбанк с коммерческих структур и привыкла зарабатывать деньги.

На сегодняшний день, согласно декларации, семья Гонтаревой владеет тремя квартирами, тремя земельными участками, тремя домами и офисом.