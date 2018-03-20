В столичных обменниках подешевели доллар и евро

Продать доллары можно за 26,30 гривни, евро - за 32,60 гривни.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 20 марта составляет 26,40 гривни, евро - 32,75 гривни.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 26,30 гривни, евро - за 32,60 гривни за одну денежную единицу.

В понедельник, 19 марта, валюта в киевских небанковских обменных пунктах стоила дороже - 26,60 гривни за 1 доллар и 32,85 гривни за 1 евро.

Как сообщал УНИАН, 20 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,29/26,33 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 32,38/32,42 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4546/0,4557 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,3019 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 330 сделок на сумму 152,74 миллиона долларов.