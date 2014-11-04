Легальный бизнес против тройного налогообложения - отраслевое объединение

«Фактически речь идет о тройном налогообложении подакцизной продукции. Сегодня на акцизный налог начисляется НДС, а теперь еще предлагается введение акцизного налога с реализации», - говорится в заявлении ассоциации.

Представители рынка считают, что дополнительное налогообложение легального бизнеса, во-первых, усложнит администрирование налогов, во-вторых, поставит их в еще более дискриминационное положение по сравнению с нелегалами.

«Администрирование налога на розничную продажу окажется достаточно сложным, будет отвлекать значительные финансовые и материально-технические ресурсы контролирующих органов, учитывая достаточно большое количество таких потенциальных плательщиков. В частности, по состоянию на 3 квартал 2014 года только на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями было выдано более 150 тыс. лицензий. А общая численность легальных АЗС/АЗК более 7 тыс., розничных продавцов пива - более 130 тыс. «Кто же будет контролировать уплату этих 5%?».

Предложенное нововведение приведет к стимулированию нелегальной торговли подакцизными товарами, особенно алкогольными напитками и табачными изделиями, объемы которых и без того слишком велики: на сегодняшний день по оценкам экспертов около 30% алкогольных напитков и 10% табачных изделий находятся в «тени». Поэтому введение нового сбора приведет к уменьшению налоговых поступлений в бюджет.

Вместе с этим, производители алкогольной продукции предлагают усилить систему контроля за оборотом подакцизных товаров путем внедрения системы электронного учета подакцизных товаров и администрирования акцизного налога исключительно в автоматическом режиме.

Это позволит существенно увеличить поступления в государственный бюджет от акцизного налога и вывести нелегальных производителей и поставщиков алкоголя и табака из «тени». Такая практика уже введена в странах ЕС. Благодаря этой системе, например, в 2005-2006 годах Болгарии и Румынии удалось до минимума снизить «теневой» рынок алкогольной и табачной продукции.

Члены ассоциации обратились к партиям, которые формируют коалицию, придерживаться европейской фискальной практики, не прибегая при этом к дискриминации легального бизнеса.