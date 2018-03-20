Недолго музыка играла: венесуэльская криптовалюта попала под санкции США (видео)

Инвестиции в венесуэльскую криптовалюту США приравняли к предоставлению кредита подсанкционному режиму страны.

Новая венесуэльская криптовалюта Petro попала под запрет правительства США.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Читайте такжеВенесуэла похвалилась первыми итогами продажи национальной криптовалюты: за день заработала $735 миллионов

Отмечается, что причиной запрета послужили санкции, наложенные на Венесуэлу.

Инвестиции в венесуэльскую криптовалюту США приравняли к предоставлению кредита подсанкционному режиму страны. Американские инвесторы заранее предупреждены о вероятных последствиях и должны обдуманно и осторожно относиться к выбору своих вложений, за чем пристально наблюдает казначейство.

Известно, что парламент Венесуэлы не признал законность проведения ICO El Petro, однако правительство страны под руководством действующего президента Николаса Мадуро (Nikolas Maduro) анонсировало начало эмиссии первых 100 миллионов единиц национальной криптовалюты.

Минфин Венесуэлы объяснил, что внедрение криптовалюты будет способствовать преодолению финансовой блокады страны и способствует решению проблем с финансированием. Для финансового обеспечения криптовалюты Венесуэла выделила 5 миллионов баррелей нефти.

Напомним, что указ о введении санкций против Венесуэлы был подписан президентом США в августе 2017 года. Под запретом оказались сделки с ценными бумагами и долговыми обязательствами, выпускаемыми правительством Венесуэлы и госнефтекомпанией PDVSA.