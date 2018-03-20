Украинские школьники смогут выиграть собственным умом 50 тысяч гривен

ПриватБанк завершает регистрацию участников всеукраинской олимпиады «Финансовый гений». В этом году побороться за победу могут школьники от 6 до 17 лет включительно.

«Финансовый гений» – всеукраинская экономическая олимпиада для школьников. Главный приз олимпиады – 50 000 гривен на обучение.

По традиции конкурс юных финансистов пройдет в два этапа. Во время дистанционного этапа нужно онлайн выполнить задания по экономике и финансам трех туров в период с 12 марта по 1 апреля 2018 года. В очном туре олимпиады будут соревноваться группы из 20 участников, набравших максимальное количество баллов.

Награждение победителей «Финансового гения» будет проводиться в трех возрастных категориях: 1) 6–10 лет, 2) 11–13 лет, 3) 14–17 лет. Чтобы принять участие в олимпиаде, школьникам необходимо оформить Карту Юниора, зарегистрироваться на сайте www.juniorbank.com.ua и подать заявку на странице www.juniorbank.com.ua/fingenius.

Напомним, в 2017 году за право считаться финансовым гением соревновались почти 1 000 выпускников школ из 268 населенных пунктов Украины. «Финансовым гением» 2017 года стал харьковский девятиклассник Артем Филимонов. Парень получил от ПриватБанка грант 50 000 гривен на обучение в вузе.