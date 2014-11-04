НБУ запретил в Украине депозиты и кредиты в российских рублях

Соответствующая норма содержится в постановлении правления НБУ №699 от 3 ноября, опубликованном на сайте регулятора.

«Запретить проведение на материковой части Украины таких операций в российских рублях: привлечение вкладов(депозитов) по договорам банковского вклада…, предоставление средств в кредит (займов), в том числе по кредитам овердрафт», - говорится в постановлении.

Документ также предусматривает запрет на увеличение суммы депозитов, которые были размещены в украинских финучреждениях до вступления в силу указанного распоряжения, и запрет на пролонгацию действующих кредитов в рублях.

Нацбанк также запретил перемещение наличных российских рублей через административную границу свободной экономической зоны «Крым», кроме перемещения физическими лицами суммы не более эквивалента 10 тыс. грн.

«Перемещение наличных российских рублей через административную границу СЭЗ «Крым» запрещается, за исключением их перемещения физическими лицами в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 000 гривень, при условии устного декларирования должностному лицу таможни», - говорится в документе.

Также Национальный банк Украины приравнял физических и юридических лиц зарегистрированных и постоянно проживающих на территории свободной экономической зоны "Крым" к нерезидентам.

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Ранее УНИАН сообщал, что рубль продолжает падать в ожидании санкций за признание Россией "выборов" на Донбассе.

Также сообщалось, что Украина готовит секторальные санкции против России, в частности может ввести санкции против отдельных российских компаний.

Напомним, 16 марта в результате нелегитимного референдума по вопросу о статусе Крыма самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации, при этом США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума и применили ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.

7 мая Национальный банк Украины запретил украинским банкам работать в Крыму до окончания российской оккупации, а с 24 июля ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и АР Крым.