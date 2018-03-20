Сезон охоты на бизнес: Почему контролерам снова "развязали руки"

Правительство отменило введенный в 2014 году мораторий на проверки бизнеса для большинства контролирующих органов. Теперь они получили право без согласования с Госрегуляторной службой приходить к предпринимателям для осуществления плановых и внеплановых проверок. Развязав контролерам руки, правительство тем не менее надеется, что проверки не повлияют негативно на инвестиционный климат в стране.

По логике Кабмина, за годы действия моратория госорганы были переформатированы и уже превратились в достаточно честные, а потому - научились корректно вести себя во время проверок. Соответственно, и главной своей миссией считают не получить взятку, а действительно найти нарушения и привлечь за них к ответственности нарушителей. Но если вдруг контролеры возьмутся за старое и их рукам массово начнут «прилипать» купюры, Кабмин обещает молниеносно отреагировать – снова ввести мораторий на проверки.

Быстрое решение

Бизнес по-прежнему не верит в честность контролеров и явно не в восторге от перспектив встречи с ними. Слишком большой шлейф скандалов и злоупотреблений тянется за проверяющими. Собственно, мораторий на проверки в 2014 году как раз и был введен правительством Арсения Яценюка, чтобы предотвратить давление на предпринимателей. Тогда сторонники столь радикальных мер из Кабмина заявляли: огромное число проверок не коррелируется с их эффективностью – они не приводят, например, ни к повышению безопасности труда, ни уменьшению числа пожаров.

Запрет контролирующим органам проводить любые виды проверок был тотальным. Исключение оставили только для фискальных проверок – по согласованию с Кабмином или по заявлению самого предприятия (такая опция была прописана в постановлении). В результате действия постановления правительства о практически полном запрете проверок, их количество действительно резко сократилось – с 335 тысяч в 2014 году до 36 тысяч в 2015 году.

В 2016 году мораторий был оформлен в виде закона. Предполагалось, что он будет действовать год, но с возможностью продления. Мол, один раз в год парламент будет решать, какие инспекции достойны проводить проверки в течение года, и продлевать мораторий, внося нужные поправки. Депутаты тут же разрешили десяти из существующих более чем пятидесяти контролеров приходить с проверками к бизнесу, без согласования с кем-либо. В число тех, к кому парламентарии оказались благосклонны, вошли НКРЭКУ, НКЦБФР, Фискальная служба, Госфининспекция, НБУ, Антимонопольный комитет. Это сразу же сказалось и на количестве проверок, которое выросло в 2016 году в несколько раз - до 243 тысяч.

Несмотря на увеличение числа проверок, в 2017 году количество органов, имеющих право их осуществлять, снова было увеличено. Теперь до 15. Правда, количество проверок в 2017 году сократилось в 3 раза - до 74 тысяч.

«Общее уменьшение количества проверок говорит о том, что [контролирующие] органы начали более прицельно подходить к вопросу проверок – не просто ходить с коррупционной целью», - прокомментировала сокращение числа проверок в 2017 году глава госрегуляторной службы Ксения Ляпина.

С другой стороны, мораторий на проверки позволил предпринимателям «расслабиться», а в некоторых сферах и вовсе безответственно отнестись к своим обязанностям, ставя под угрозу безопасность потребителей и своих сотрудников. В результате, госорганы получили тысячи жалоб на всевозможные нарушения. К примеру, только в Госпродпотребслужбу за 2017 год поступило почти 20 тысяч жалоб от потребителей на некачественные товары и услуги.

Одной из причин множества отравлений в общепитах, школах, детсадах, а также трагедии, которая произошла в прошлом году в лагере «Виктория» в Одессе и унесла жизни трех детей, стало халатное отношение бизнесменов к качеству услуг и производимых ими товаров после введения моратория.

В таких случаях госорганы указывали на злоупотребления со стороны бизнеса, но проводить проверки не могли из-за запрета.

«Я лично делал все для того, чтобы мораторий на проверки был снят. Может, кто-то считает, что следует искать компромисс в истории, когда из-за недобросовестного утилизатора на больничных койках оказываются дети, или, когда послеоперационные отходы находят в лесу на поляне, а ртутные лампы – в ближайшем овраге, или поле обработано пестицидами неизвестного производства и, соответственно, качества?» - написал в Facebook министр экологии Остап Семерак уже после разрешения на проведение проверок для Минприроды.

Кроме того, проверки со стороны некоторых госорганов являются, в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС, обязательным условием для осуществления украинскими компаниями экспорта.

«Умный» мораторий

Эксперты отмечают, что мораторий на проверки был временной мерой правительства по уменьшению давления на бизнес, который во время экономического кризиса и так находился не в лучшей форме. Ведь многочисленные «наезды» проверяющих могли окончательно его погубить. Вместе с тем, правительство прекрасно осознавало – мораторий на проверки не может существовать вечно. Рано или поздно его придется отменить. Не менее важная задача – к отмене моратория успеть завершить реформу регуляторной службы и госконтроля.

Сейчас Кабмин решил дать очередной шанс контролирующим органам – право снова проводить проверки. Но проверять цивилизованно и без взяток. Именно поэтому в 2018 году количество проверяющих, которые не попали под мораторий, было значительно расширено – до более чем двадцати контролеров.

По задумке правительства, мораторий в 2018 году должен быть «разумным» - сохранить высокий уровень безопасности потребителей и одновременно не позволить осуществлять административное давление на бизнес. Для каждого органа контроля и надзора должны быть разработаны индивидуальные стандарты, выполнение которых позволит выйти из-под действия моратория на проверки бизнеса.

«Принципиальная разница в том, каким образом мораторий был установлен. Раньше эти органы (контроля, - УНИАН) были записаны в законе. Каждый из госорганов знал, проводит он или нет в этом году проверки. Это не стимулировало их меняться изнутри потому, что все уже решено», - отметил глава Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Гончарук.

По его словам, теперь разрешение проводить проверки дает Кабмин. Это позволяет оперативно реагировать на вызовы и в случае, если контролирующий госорган начинает беспредельничать, правительство может сразу же принять решение закрыть доступ нарушителей к проверкам.

«Как только власти будут видеть, что те или иные органы не демонстрируют прогресс, на них поступает много жалоб, то правительство будет готово принять решение, чтобы соответствующие органы ввести под мораторий – в этом основная логика», - говорит он.

Правительство также поручило контролирующим организациям до 1 апреля разработать систему оценки рисков в работе бизнеса, в соответствии с которыми будут происходить проверки. То есть каждый госинспектор должен определить в своей работе наибольшие риски, что именно представляет реальную опасность в работе бизнеса, и проверять те компании, в которых уровень риска выше. Соответственно, не часто проверять те предприятия, у которых меньше рисков злоупотреблений.

Еще одно важное обстоятельство, которое может предотвратить злоупотребления со стороны контролеров – это публикация информации о том, какие проверки планируются, и кто их будет осуществлять. Второй момент – быстрое внесение результатов проверки в специальную автоматизированную систему.

«Многие госорганы согласились, что это – правильно. Они вносят все данные в систему, загружают туда все акты проверок. Это - антикоррупционный механизм, потому что ранее инспекция пришла, проверила, а дальше идет торговля результатами. Сейчас они должны сразу загрузить акт проверки онлайн», - отметил заместитель главы BRDO Денис Малюська, уточнив, что эта системе разработана Госрегуляторной службой, Миэкономразвития и BRDO.

На данный момент все госорганы, кроме Фискальной службы, уже заносят отчеты о проверках в систему. В общей сложности в ней уже зарегистрировано более 108,8 тысяч плановых проверок, более тысячи внеплановых и 27 тысяч - комплексных проверок.

По идее, все эти меры должны сработать. Тем более, что и премьер Гройсман призывает – все, кто не разделяет «философию правительства» об устранении давления на бизнес, должен уйти из органов власти.

«Через три месяца мы соберемся, и, если что-то не будет выполнено, я с такими людьми работать не буду», - пообещал премьер.

Эволюция госконтроля

Эксперты отмечают, что мораторий на осуществление проверок не является решением проблем в осуществлении госконтроля. Тем более, самые злые контролирующие органы не попадали под его действие ранее. В частности, Фискальная служба - лидер по количеству жалоб со стороны бизнеса омбудсмену. «Зеленый свет на проверки» также всегда получала Государственная служба труда, следящая за тем, в каких условиях работают украинцы и выявляющая случаи отказа официального оформления на работу…

«Любой мораторий является демонстрацией неспособности решить существующую проблему. Полный отказ от государственного надзора снижает значение и общественную ценность государственного управления как такового и может, в конце концов, привести к полной потере государством контроля за отдельными сферами общественной жизни», - считает сопредседатель Комитета по развитию предпринимательства СУП Андрей Ерашов.

Кроме того, даже несмотря на действия моратория, в прошлом году бизнес по-прежнему сталкивался и с давлением, и с проявлениями коррупции. Так, согласно исследованию Американской торговой палаты, более 90% представителей бизнеса столкнулись с проявлениями коррупции в Украине при взаимодействии с госорганами в 2017 году, что соответствует показателю 2014 года.

Поэтому крайне важно дальнейшее реформирование системы государственного контроля, которое должно осуществляться как в направлении совершенствования уже существующих механизмов государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, так и в направлении внедрения новых эффективных механизмов контроля.

Механизм государственного контроля должен обеспечивать баланс интересов государства, потребителей и субъектов хозяйствования. Государство должно иметь возможность воздействать на недобросовестные субъекты хозяйствования, в случае необходимости. Потребителям надо гарантировать соблюдение их прав и законных интересов при взаимодействии с бизнесом. А субъекты хозяйствования на законодательном уровне должны быть защищены от необоснованного давления, злоупотреблений при проведении проверок, лишних административных процедур.

Пока действует частичный мораторий на проверки, у властей как раз есть возможность реформировать существующую систему госпроверок и внедрить понятные и прозрачные механизмы госрегулирования. Ведь постоянный запрет на проверки не приводит к достижению такого баланса.

Ксения Обуховская