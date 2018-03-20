Иллюстрация REUTERS

Сезон охоты на бизнес: Почему контролерам снова "развязали руки"

Ксения Обуховская
14:23, 20 марта 2018
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Правительство в 2018 году частично отменило мораторий на проверки бизнеса и разрешило двум десяткам госорганов осуществлять надзор за предпринимателями. Эксперты считают, что такой шаг был необходим для реформирования системы госконтроля, но опасаются, что проверяющие воспримут его как «зеленый свет» и начнут «кошмарить» бизнес.

Иллюстрация REUTERS

Правительство отменило введенный в 2014 году мораторий на проверки бизнеса для большинства контролирующих органов. Теперь они получили право без согласования с Госрегуляторной службой приходить к предпринимателям для осуществления плановых и внеплановых проверок. Развязав контролерам руки, правительство тем не менее надеется, что проверки не повлияют негативно на инвестиционный климат в стране.

По логике Кабмина, за годы действия моратория госорганы были переформатированы и уже превратились в достаточно честные, а потому - научились корректно вести себя во время проверок. Соответственно, и главной своей миссией считают не получить взятку, а действительно найти нарушения и привлечь за них к ответственности нарушителей. Но если вдруг контролеры возьмутся за старое и их рукам массово начнут «прилипать» купюры, Кабмин обещает молниеносно отреагировать – снова ввести мораторий на проверки.

Быстрое решение

Бизнес по-прежнему не верит в честность контролеров и явно не в восторге от перспектив встречи с ними. Слишком большой шлейф скандалов и злоупотреблений тянется за проверяющими. Собственно, мораторий на проверки в 2014 году как раз и был введен правительством Арсения Яценюка, чтобы предотвратить давление на предпринимателей. Тогда сторонники столь радикальных мер из Кабмина заявляли: огромное число проверок не коррелируется с их эффективностью – они не приводят, например, ни к повышению безопасности труда, ни уменьшению числа пожаров.

Запрет контролирующим органам проводить любые виды проверок был тотальным. Исключение оставили только для фискальных проверок – по согласованию с Кабмином или по заявлению самого предприятия (такая опция была прописана в постановлении). В результате действия постановления правительства о практически полном запрете проверок, их количество действительно резко сократилось – с 335 тысяч в 2014 году до 36 тысяч в 2015 году.

В 2016 году мораторий был оформлен в виде закона. Предполагалось, что он будет действовать год, но с возможностью продления. Мол, один раз в год парламент будет решать, какие инспекции достойны проводить проверки в течение года, и продлевать мораторий, внося нужные поправки. Депутаты тут же разрешили десяти из существующих более чем пятидесяти контролеров приходить с проверками к бизнесу, без согласования с кем-либо.  В число тех, к кому парламентарии оказались благосклонны, вошли НКРЭКУ, НКЦБФР, Фискальная служба, Госфининспекция, НБУ, Антимонопольный комитет. Это сразу же сказалось и на количестве проверок, которое выросло в 2016 году в несколько раз - до 243 тысяч.

Несмотря на увеличение числа проверок, в 2017 году количество органов, имеющих право их осуществлять, снова было увеличено. Теперь до 15. Правда, количество проверок в 2017 году сократилось в 3 раза - до 74 тысяч.

«Общее уменьшение количества проверок говорит о том, что [контролирующие] органы начали более прицельно подходить к вопросу проверок – не просто ходить с коррупционной целью», - прокомментировала сокращение числа проверок в 2017 году глава госрегуляторной службы Ксения Ляпина.

фото УНИАН

С другой стороны, мораторий на проверки позволил предпринимателям «расслабиться», а в некоторых сферах и вовсе безответственно отнестись к своим обязанностям, ставя под угрозу безопасность потребителей и своих сотрудников. В результате, госорганы получили тысячи жалоб на всевозможные нарушения. К примеру, только в Госпродпотребслужбу за 2017 год поступило почти 20 тысяч жалоб от потребителей на некачественные товары и услуги.

Одной из причин множества отравлений в общепитах, школах, детсадах, а также трагедии, которая произошла в прошлом году в лагере «Виктория» в Одессе и унесла жизни трех детей, стало халатное отношение бизнесменов к качеству услуг и производимых ими товаров после введения моратория.

В таких случаях госорганы указывали на злоупотребления со стороны бизнеса, но проводить проверки не могли из-за запрета.

«Я лично делал все для того, чтобы мораторий на проверки был снят. Может, кто-то считает, что следует искать компромисс в истории, когда из-за недобросовестного утилизатора на больничных койках оказываются дети, или, когда послеоперационные отходы находят в лесу на поляне, а ртутные лампы – в ближайшем овраге, или поле обработано пестицидами неизвестного производства и, соответственно, качества?» - написал в Facebook министр экологии Остап Семерак уже после разрешения на проведение проверок для Минприроды.

Кроме того, проверки со стороны некоторых госорганов являются, в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС, обязательным условием для осуществления украинскими компаниями экспорта.

«Умный» мораторий

Эксперты отмечают, что мораторий на проверки был временной мерой правительства по уменьшению давления на бизнес, который во время экономического кризиса и так находился не в лучшей форме. Ведь многочисленные «наезды» проверяющих могли окончательно его погубить. Вместе с тем, правительство прекрасно осознавало – мораторий на проверки не может существовать вечно. Рано или поздно его придется отменить. Не менее важная задача – к отмене моратория успеть завершить реформу регуляторной службы и госконтроля.

Сейчас Кабмин решил дать очередной шанс контролирующим органам – право снова проводить проверки. Но проверять цивилизованно и без взяток. Именно поэтому в 2018 году количество проверяющих, которые не попали под мораторий, было значительно расширено – до более чем двадцати контролеров.

По задумке правительства, мораторий в 2018 году должен быть «разумным» - сохранить высокий уровень безопасности потребителей и одновременно не позволить осуществлять административное давление на бизнес. Для каждого органа контроля и надзора должны быть разработаны индивидуальные стандарты, выполнение которых позволит выйти из-под действия моратория на проверки бизнеса.

«Принципиальная разница в том, каким образом мораторий был установлен. Раньше эти органы (контроля, - УНИАН) были записаны в законе. Каждый из госорганов знал, проводит он или нет в этом году проверки. Это не стимулировало их меняться изнутри потому, что все уже решено», - отметил глава Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Гончарук.

По его словам, теперь разрешение проводить проверки дает Кабмин. Это позволяет оперативно реагировать на вызовы и в случае, если контролирующий госорган начинает беспредельничать, правительство может сразу же принять решение закрыть доступ нарушителей к проверкам.

/ фото УНИАН

«Как только власти будут видеть, что те или иные органы не демонстрируют прогресс, на них поступает много жалоб, то правительство будет готово принять решение, чтобы соответствующие органы ввести под мораторий – в этом основная логика», - говорит он.

Правительство также поручило контролирующим организациям до 1 апреля разработать систему оценки рисков в работе бизнеса, в соответствии с которыми будут происходить проверки. То есть каждый госинспектор должен определить в своей работе наибольшие риски, что именно представляет реальную опасность в работе бизнеса, и проверять те компании, в которых уровень риска выше. Соответственно, не часто проверять те предприятия, у которых меньше рисков злоупотреблений.

Еще одно важное обстоятельство, которое может предотвратить злоупотребления со стороны контролеров – это публикация информации о том, какие проверки планируются, и кто их будет осуществлять. Второй момент – быстрое внесение результатов проверки в специальную автоматизированную систему.

«Многие госорганы согласились, что это – правильно. Они вносят все данные в систему, загружают туда все акты проверок. Это - антикоррупционный механизм, потому что ранее инспекция пришла, проверила, а дальше идет торговля результатами. Сейчас они должны сразу загрузить акт проверки онлайн», - отметил заместитель главы BRDO Денис Малюська, уточнив, что эта системе разработана Госрегуляторной службой, Миэкономразвития и BRDO.

На данный момент все госорганы, кроме Фискальной службы, уже заносят отчеты о проверках в систему. В общей сложности в ней уже зарегистрировано более 108,8 тысяч плановых проверок, более тысячи внеплановых и 27 тысяч - комплексных проверок.

По идее, все эти меры должны сработать. Тем более, что и премьер Гройсман призывает – все, кто не разделяет «философию правительства» об устранении давления на бизнес, должен уйти из органов власти.

«Через три месяца мы соберемся, и, если что-то не будет выполнено, я с такими людьми работать не буду», - пообещал премьер.

Эволюция госконтроля

Эксперты отмечают, что мораторий на осуществление проверок не является решением проблем в осуществлении госконтроля. Тем более, самые злые контролирующие органы не попадали под его действие ранее. В частности, Фискальная служба - лидер по количеству жалоб со стороны бизнеса омбудсмену. «Зеленый свет на проверки» также всегда получала Государственная служба труда, следящая за тем, в каких условиях работают украинцы и выявляющая случаи отказа официального оформления на работу…

«Любой мораторий является демонстрацией неспособности решить существующую проблему. Полный отказ от государственного надзора снижает значение и общественную ценность государственного управления как такового и может, в конце концов, привести к полной потере государством контроля за отдельными сферами общественной жизни», - считает сопредседатель Комитета по развитию предпринимательства СУП Андрей Ерашов.

Кроме того, даже несмотря на действия моратория, в прошлом году бизнес по-прежнему сталкивался и с давлением, и с проявлениями коррупции. Так, согласно исследованию Американской торговой палаты, более 90% представителей бизнеса столкнулись с проявлениями коррупции в Украине при взаимодействии с госорганами в 2017 году, что соответствует показателю 2014 года.

/ фото newsradio.com.ua

Поэтому крайне важно дальнейшее реформирование системы государственного контроля, которое должно осуществляться как в направлении совершенствования уже существующих механизмов государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, так и в направлении внедрения новых эффективных механизмов контроля.

Механизм государственного контроля должен обеспечивать баланс интересов государства, потребителей и субъектов хозяйствования.  Государство должно иметь возможность воздействать на недобросовестные субъекты хозяйствования, в случае необходимости. Потребителям надо гарантировать соблюдение их прав и законных интересов при взаимодействии с бизнесом. А субъекты хозяйствования на законодательном уровне должны быть защищены от необоснованного давления, злоупотреблений при проведении проверок, лишних административных процедур.

Пока действует частичный мораторий на проверки, у властей как раз есть возможность реформировать существующую систему госпроверок и внедрить понятные и прозрачные механизмы госрегулирования. Ведь постоянный запрет на проверки не приводит к достижению такого баланса.

Ксения Обуховская

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Теги: #бизнес в Украине#мораторий на проверки