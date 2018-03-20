Принесет ли долгожданную свободу новый закон о валюте

Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде как безотлагательный разработанный Национальным банком законопроект «О валюте».

Казалось бы, для чего очередной закон, если валютный рынок нашей страны и так слишком зарегулирован? Но именно это авторы называют ключевой причиной – новый закон заменит давно устаревший Декрет Кабинета министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» 1993 года, которой оброс десятками подзаконных актов и давно не соответствует реальности.

В основе новой концепции – принцип «разрешено все, что прямо не запрещено законом»

Кроме того, Украина должна адаптировать свое валютное законодательство к нормам Европейского Союза в рамках обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС. Потому этот законопроект поддерживают международные партнеры Украины, включая Международный валютный фонд, Еврокомиссию. Европейский банк реконструкции и развития.

В основе новой концепции – принцип «разрешено все, что прямо не запрещено законом». На практике это означает упразднение ряда разрешений: банки смогут проводить валютные операции без дополнительных лицензий, бизнес – получать кредиты у нерезидентов без их регистрации, а граждане – инвестировать средства за рубеж без индивидуальных лицензий НБУ.

Также закон отменит установленный для бизнеса максимальный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам в пределах 180 дней и отменит драконовские санкции за нарушения валютного регулирования в виде штрафа в размере 100% от суммы операции и запрета на проведение внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, новый закон снизит административное давление на банки и их клиентов, так как упразднит валютный контроль мелких расчетов, оставив лишь уже действующий финансовый мониторинг операций в сумме со 150 тысяч гривен. А это – отмена надзора для порядка миллиона операций в год.

При этом, механизм введения новых ограничений на валютном рынке усложняется, и теперь для таких действий потребуются рекомендации Совета по финансовой стабильности. Правда, четкий перечень возможных ограничений законом не устанавливается, а продлевать ограничения можно будет до бесконечности.

С обновлением валютного законодательства Нацбанк ожидает прихода в Украину новых инвесторов. При этом не видит угрозы для оттока капитала за пределы нашей страны, так как принятие закона не означает автоматическую отмену всех ограничений на рынке, установленных нормативными документами НБУ.

Так, Нацбанк обещает отменить требование по обязательной продаже экспортерами 50% валютной выручки при условии дальнейшего пополнения международных резервов и продолжения сотрудничества с МВФ. А для полной валютной либерализации регулятор настаивает на принятии законодательства о международном сотрудничестве Украины в сфере налогообложения – речь идет о внедрении в Украине минимального стандарта плана действий Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по противодействию размыванию базы и выведению прибыли из-под налогообложения (BEPS). Этот процесс – на грани срыва, так в январе Украина не подписала в Париже многостороннюю конвенцию о реализации мер для предотвращения уклонения от уплаты налогов.

Меж тем, невыполнение минимального стандарта BEPS может обернуться включением нашей страны в оффшорный список Евросоюза, что будет очень серьезным ударом для бизнеса. Потому Национальный банк как автор валютного законопроекта верит в принятие Верховной Радой требуемых изменений в налоговое законодательство.

Компенсацией для акционеров основных парламентских фракций может стать амнистия капиталов, или так называемая нулевая декларация

Но, как найти поддержку в парламенте, где представлены почти все украинские бизнес-группы, которым наверняка не понравится закрытие легальных схем минимизации налогов через страны ЕС? Компенсацией для акционеров основных парламентских фракций может стать амнистия капиталов, или так называемая нулевая декларация.

Нулевая декларация подразумевает освобождение от налогов или льготное налогообложение задекларированных капиталов в комплексе с освобождением от ответственности за ранее неуплаченные налоги. Мол, задекларировал – и живи спокойно дальше.

Президент Порошенко на недавней встрече с бизнесом затронул тему нулевого декларирования, призывая экспертов вернуться к обсуждению этого вопроса. Очевидно, что глава государства, а, по совместительству, – владелец крупного бизнеса и одной из крупнейших политических сил в парламенте – к этому компромиссу готов (и прямо в нем заинтересован).

Итак, если парламент поддержит закон «О валюте» в ближайшее время, то новая либеральная концепция валютного регулирования может заработать в Украине спустя полгода, уже в текущем году. Но будет обидно, если депутаты или бизнес, интересы которого они лоббируют, не захотят начинать с чистого листа и декларировать теневые капиталы. И поступят с «валютным» законом также, как с подавляющим большинством экономических законов.

К примеру, сегодня Рада отклонила правительственный законопроект о среднесрочном бюджетном планировании и отказалась устранить законодательные препятствия для формирования независимых наблюдательных советов в государственных «Ощадбанке» и «Укрэксимбанке». С такими настроениями валютная либерализация, а уж, тем более, свободное движение капиталов – нам не светят. По крайней мере, с этим составом парламента.

Ольга Гордиенко