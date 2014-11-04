Нацбанк приравнял жителей и предприятия оккупированного Крыма к нерезидентам

Соответствующая норма закреплена постановлением правления НБУ №699 от 3 ноября, опубликованным на сайте регулятора.

«Лицо, местонахождение которого (зарегистрировано/постоянно проживает) на территории свободной экономической зоны «Крым», приравнивается к нерезиденту», - говорится в постановлении.

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Согласно документу, договора, заключенные субъектами Крыма с резидентами Украины, будут считаться внешнеэкономическими контрактами.

Ранее УНИАН сообщал, что юридические и физические лица, имеющие налоговый адрес, местонахождение или место жительства на территории свободной экономической зоны «Крым», при налогообложении приравнены к нерезидентам.

Напомним, 16 марта в результате нелегитимного референдума по вопросу о статусе Крыма самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации, при этом США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума и применили ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.

7 мая Национальный банк Украины запретил украинским банкам работать в Крыму до окончания российской оккупации, а с 24 июля ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и АР Крым.

В Украине с 27 сентября вступил в силу закон о создании свободной экономической зоны на временно оккупированной территории Украины, определяющий особенности экономической деятельности в Крыму и Севастополе.

Согласно закону, СЭЗ Крыма вводится в пределах двух административно-территориальных единиц Украины: Автономной Республики Крым и города Севастополя.