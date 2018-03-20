Страховой стаж: для кого станет доступна новая пенсионная реформа (видео)
16:25, 20 марта 2018Финансы
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Сейчас в Украине более двух миллионов человек, которые на пенсии вынуждены дополнительно зарабатывать.
С апреля в Украине стартует перерасчет страхового стажа / фото УНИАН
Первого апреля в Украине стартует автоматический перерасчет страхового стажа.
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Это значит, если вы продолжаете работать после выхода на пенсию, выплаты должны вырасти без вашего обращения.
"Сейчас в Украине более двух миллионов человек, которые вынуждены дополнительно зарабатывать. Однако обещанные преимущества доступны не всем", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Минсоцполитики инициирует увеличение роли стажа работы по сравнению с зарплатой при начислении пенсии для пенсионеров с большим стажем работы.
Страховой стаж: для кого станет доступна новая пенсионная реформа
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