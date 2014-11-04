Гривня на межбанке держится на уровне 13,47 за доллар

Котировки гривни на межбанковском валютном рынке во вторник, 4 ноября, к середине торгов удерживаются на уровне 12,97/13,47 грн/долл. против 12,96/13,46 грн/долл. на открытии торгов.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что рынок неактивен, спрос уже традиционно значительно превышает предложение.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 16,23/16,86 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,29/0,31 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни на 13:00 составляет 12,9541 грн/долл., заключено 22 соглашения на сумму 7,02 млн долл.