Розничная торговля в Украине с начала года выросла на 7,5%

18:55, 20 марта 2018
Финансы
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REUTERS

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При этом Госстат пока не обнародовал абсолютные значения.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в Закарпатской, Винницкой, Сумской, Черниговской, Николаевской и Черкасской областях – на 12,8%, 11,5%, 11,5%, 10,6%, 10,2% и 9,3% соответственно.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в феврале 2018 года по сравнению с январем снизился на 5,4%, а с февралем 2017 года - вырос на 5,6%.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 8,8% по сравнению с 2016 годом (в сопоставимых ценах) – до 816,553 миллиарда гривень.

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