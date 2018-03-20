Розничная торговля в Украине с начала года выросла на 7,5%

Больше всего оборот розничной торговли вырос в Закарпатской области - на 12,8%.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-феврале 2018 года вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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При этом Госстат пока не обнародовал абсолютные значения.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в Закарпатской, Винницкой, Сумской, Черниговской, Николаевской и Черкасской областях – на 12,8%, 11,5%, 11,5%, 10,6%, 10,2% и 9,3% соответственно.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в феврале 2018 года по сравнению с январем снизился на 5,4%, а с февралем 2017 года - вырос на 5,6%.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 8,8% по сравнению с 2016 годом (в сопоставимых ценах) – до 816,553 миллиарда гривень.