Нацбанк значительно укрепил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 21 марта: 100 USD – 2630,1118 гривни; 100 EUR – 3228,7252 гривни; 10 RUR - 4,5580 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2630,1118 (20 марта – 2643,6044)

100 EUR – 3228,7252 (20 марта – 3254,0127)

10 RUR – 4,5580 (20 марта – 4,5934)

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Как сообщал УНИАН, 20 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,32/26,36 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару на 8 копеек выше по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,29/32,33 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3011 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 588 сделок на сумму 365,96 миллиона долларов.