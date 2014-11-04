Нацбанк запретил перемещение российских рублей через границу оккупированного Крыма

Об этом говорится в постановлении регулятора от 3 ноября №699, опубликованном на сайте НБУ и вступающем в действие завтра, 5 ноября.

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«Перемещение наличных российских рублей через административную границу СЭЗ «Крым» запрещается, за исключением их перемещения физическими лицами в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 000 гривен, при условии устного декларирования должностному лицу таможни», - говорится в документе.

Ранее УНИАН также сообщал, что Нацбанк приравнял жителей и предприятия оккупированного Крыма к нерезидентам.