Британия не хочет платить допвзнос в бюджет ЕС - стране грозит штраф на 54 млн евро

Великобритания рискует получить штраф из-за несвоевременной уплаты дополнительного взноса в бюджет Евросоюза в размере 2,1 миллиарда евро. Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на The Independent.

Сумма штрафа может составить 42 млн английских фунтов или почти 54 млн ерво. Проценты будут накапливаться. Для Великобритании за каждый месяц неуплаты процентная ставка будет расти и к концу 2015 года достигнет 5,5 %.

Напомним, британский премьер в резкой формеотверг предписание Евросоюза выплатить в бюджет ЕС дополнительные 2,1 миллиарда евро.

Ранее Баррозу предостерег Великобританию от выхода из Евросоюза после обмена колкостями с Кэмероном.

Последний, в свою очередь, в своих действиях ссылается на то, что только британский народ является его "начальником", поэтому он будет, в первую очередь, отвечать требованиям своего народа.