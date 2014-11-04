Нацбанк запретил украинцам инвестировать в оккупированный Крым

Национальный банк Украины запретил украинцам инвестировать в объекты инвестиционной деятельности, расположенные на территории свободной экономической зоны «Крым».

Соответствующая норма содержится в постановлении правления НБУ №699 от 3 ноября, опубликованном на сайте регулятора и вступающем в действие завтра, 5 ноября.

"Инвестиции резидентов в объекты инвестиционной деятельности, которые расположены (зарегистрированы) на территории Крыма, запрещаются", - говорится в постановлении

При этом переводы или платежи с материковой территории Украины на территорию Крыма или с территории Крыма на материковую территорию Украины осуществляются в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами НБУ для операций по переводу средств за пределы Украины или в Украину.

Напомним, что согласно указанному постановлению Национальный банк Украины приравнял физических и юридических лиц, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории свободной экономической зоны "Крым", к нерезидентам.

Читайте такжеНацбанк запретил перемещение российских рублей через границу оккупированного КрымаКак сообщал УНИАН, 16 марта в результате нелегитимного референдума по вопросу о статусе Крыма самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации, при этом США и Евросоюз отказались признавать результаты референдума и применили ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.

7 мая Национальный банк Украины запретил украинским банкам работать в Крыму до окончания российской оккупации, а с 24 июля ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и АР Крым.

В Украине с 27 сентября вступил в силу закон о создании свободной экономической зоны на временно оккупированной территории Украины, определяющий особенности экономической деятельности в Крыму и Севастополе.

Согласно закону, СЭЗ «Крым» вводится в пределах двух административно-территориальных единиц Украины: Автономной Республики Крым и города Севастополя.