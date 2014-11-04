Forbes: Украина возьмет деньги из своих истощенных резервов, чтобы заплатить «Газпрому»

Об этом пишет Кеннет Рапоза в своей статье, которая называется «Украина возьмет деньги из своих истощенных резервов, чтобы заплатить «Газпрому»», опубликованной на сайте Forbes.com.

Украинская экономика в очередной раз на гране кризиса. Ранее в этом году Украина договорилась с МВФ о пакете мер по борьбе с кризисом на сумму 17,01 млрд. долл. Это больше, чем та сумма, которую находилась в валютных резервах страны – 16,3 млрд. долл. в сентябре, по данным МВФ.

«Нам удалось договориться с МВФ о том, что платежи за газ могут быть сделаны из наших собственных валютных резервов, а МВФ будет поддерживать нас. Именно поэтому мы уверены, что сможем оплатить счета «Газпрома», согласно недавно заключенному газовому договору», – сказала глава Нацбанка Валерия Гонтарева вчера на брифинге в Киеве. В тот же день министр энергетики Украины Юрий Продан сообщил «РИА Новости», российскому государственному информационному агентству, что Киев пока не заплатил за российский газ, но намерен сделать это «в ближайшем будущем». До этого ближайшего будущего осталось меньше двух месяцев.

Украина задержала выплаты «Газпрому» более чем на 12 месяцев. На прошлой неделе было достигнуто соглашение между «Газпромом» и украинским правительством, чтобы гарантировать поставки природного газа в течение всей зимы. Однако, согласно этому договору, Украина должна заплатить 3,1 млрд. долл. до 31 декабря 2014 г., а остаток суммы – в следующем году. В свою очередь, Россия, как обычно, предоставляет Украине скидку в размере 100 долл. на каждую тысячу кубометров газа.

Украина не является одним из крупнейших покупателей «Газпрома». Большую часть природного газа компания экспортирует в ЕС, в том числе транспортируя его по трубопроводам, проходящим через Украину. В течение многих лет между Россией и Украиной были разногласия по поводу цены на газ и поставок. И хотя Украина не является большим клиентом, оплата долга очень важна для «Газпрома». Вашингтон и Брюссель ввели санкции против этой компании, запретив ей получать финансирование от западных банков. Положение «Газпрома» на рынке выглядит не очень радужно, учитывая тройную угрозу санкций, падение цен на нефть и миллиарды утраченных доходов. Фондовая биржа в последнее время наносит сильные удары, акции компании торгуются по цене, которая всего в три раза превышает доходы, что делает её самым дешевым крупным нефте-газовым комплексом на рынке.

Между тем, экономика Украины продолжает хромать. Уровень инфляция в сентябре составлял более 17,5%. Ключевая ставка-ориентир – всего 12,5% – головная боль для финансовых институтов, которые наблюдают за тем, как инфляция съедает ссудную маржу. Дефицит текущего платежного баланса страны увеличился до 612 млн. долл. по сравнению с 91 млн. долл. в августе. И в целом дефицит платежного баланса составил 358 млн. долл.

Транш в размере 1,3 млрд. долл. из пакета МВФ недавно поступил прямо на резервный счет Национального банка. Международные резервы страны, которые на данный момент составляют 16,3 млрд. долл., сократятся до 13 млрд. долл. к концу года, поскольку правительство собирается взять оттуда деньги, чтобы заплатить за российский газ.