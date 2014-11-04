Эксперты ожидают начала восстановления украинской экономики лишь в 2016 году

Украинская экономика, упавшая в январе-сентябре 2014 года на 3,5%, сможет выйти на траекторию стабильного роста лишь в 2016 году, заявили на пресс-конференции украинские экономисты.

"2016 год - это год, в котором может стартовать экономический рост, который будет определяться инвестиционными процессами", - сказал директор Института прогнозирования НАНУ Валерий Геец.

Кроме того, он отметил, что в 2015 году Украина столкнется с дефицитом внутреннего спроса, динамика которого и будет определять скорость восстановления экономики. Поддержку спросу окажут увеличение госзаказа в военно-промышленном комплексе, реализация экспортного потенциала, подкрепленного девальвацией гривни, а также привлечение финансовых ресурсов международных организаций, в том числе и в виде инвестиций.

В то же время экономист Андрей Блинов отметил, что, по официальной статистике, падение реальных доходов населения за 9 месяцев 2014 года составило около 5%. Однако в долларовом эквиваленте реальные доходы уменьшились на 30%, а ВВП в этом же валютном эквиваленте - на 45%.

Также экономист заявил, что прогнозирует нулевую динамику экономики Украины в 2015 году и начало восстановления в 2016-м.

Что касается девальвации, то, по мнению Блинова, она будет продолжаться умеренными темпами.

"При нынешнем обменном курсе ... баланс товаров и услуг, к сожалению, негативен. Это один из главных факторов того, что девальвация будет продолжаться", - сказал эксперт.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк прогнозирует падение ВВП на 7% по результатам 2014 года. Проблемы с ростом экономики были вызваны военными действиями на востоке Украины, торговой войной с Россией и девальвацией гривни.

В то же время одностороннее снижение торговых пошлин со стороны ЕС, а также поддержка международных финансовых организаций создают перспективу для компенсации падения экспорта в Россию и поддержки восстановления экономики.