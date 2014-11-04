НБУ будет ежедневно продавать банкам по $5-10 млн

Об этом говорится в презентации на официальном сайте регулятора.

Согласно сообщению, аукционы будут проводиться ежедневно в первой половине дня. Главной целью аукциона является не удовлетворение потребностей в валюте, а определение курса.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины намерен с 5 ноября ежедневно проводить валютные интервенции в виде аукционов небольших объемов по голландской схеме. Это будет голландский аукцион, где курсообразование идет от более высоких курсов к более низким. Национальный банк будет это делать на небольших объемах, но обязуется это делать ежедневно, на горизонте от трех до шести месяцев.

Регулятор будет собирать заявки банков на покупку валюты с 9 до 10 утра, обрабатывать полученные заявки и уже к 11 утра располагать данными о курсе отсечения и средневзвешенной цене для аукциона. Минимальная заявка банка для участия в покупке валюты составляет от 100 тыс. долларов.