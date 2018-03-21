Уже осенью средняя зарплата в Украине может вырасти до 10 тысяч гривень - Розенко

По словам Розенко, сейчас существуют тысячи вакансий по всей Украине, заработная плата на которых превышает 15 тысяч гривень.

Средняя заработная плата по Украине может достичь 10 тысяч гривень уже в октябре-ноябре 2018 года, сообщается на сайте правительственного портала со ссылкой на вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.

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По его словам, уже сейчас существуют тысячи вакансий по всей Украине, заработная плата на которых превышает 15 тысяч гривень.

"По информации Государственной службы занятости, на сегодня есть тысячи вакансий по Украине, заработная плата на которых превышает 15 тысяч гривень. Причем это не только Киев. Это и Полтавская и Днепропетровская область, и Одесса, и Тернопольская и Запорожская области, - процитировала пресс-служба Розенко. - То есть в целом по Украине только через службы занятости спокойно можно найти работу на такую зарплату. В частных агентствах по трудоустройству, убежден, также есть достаточно широкий выбор вакансий с достойными условиями оплаты труда".

Вице-премьер-министр отметил, что параллельно с вопросом повышения заработных плат, правительство работает и над улучшением условий труда.

"Вместе с вопросом повышения зарплат, над чем, безусловно, сегодня работает правительство, стоит вопрос и улучшения условий труда, так как европейские стандарты должны применяться не только в оплате труда, но и в условиях, в которых работает работник. И здесь, безусловно, речь идет и о мобильности рабочей силы, и об улучшении инфраструктуры, и о расширении возможности предоставлять работникам пакеты социальных услуг. Это должна быть комплексная реформа, и мы работаем по каждому из этих направлений", - подчеркнул Розенко.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года увеличилась на 28,4% и составила 7711 гривень. Реальная заработная плата в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года увеличилась на 12,3%, а по сравнению с декабрем 2017 года сократилась на 13,4%.

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривень с 3200 гривень. Правительство намерено рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 гривень уже во втором квартале текущего года в случае достижения необходимого для этого экономического роста.

По данным Госстата, в Украине доля штатных работников, которые получают заработную плату от 6 тысяч гривень до 10 тысяч гривень, в декабре 2017 года составила 49,6%, что на 2,7 процентных пункта больше, чем в марте 2017 года.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тысяч гривень.