Валовой внешний долг Украины вырос почти до $117 миллиардов
14:46, 21 марта 2018Финансы
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В четвертом квартале прошлого года долг сократился на 0,7%.
Иллюстрация REUTERS
Валовой внешний долг Украины на 1 января 2018 года составил 116,578 миллиарда долларов, что на 2,939 миллиарда долларов, или на 2,6%, выше показателя годом ранее.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе, в четвертом квартале прошлого года валовой внешний долг сократился на 771 миллион долларов, или на 0,7%.
Согласно приведенным данным, на начало текущего года внешние обязательства государственного сектора составили 38,886 миллиарда долларов, центрального банка – 7,438 миллиарда долларов.
Справка УНИАН. В 2016 году валовой внешний долг Украины сократился на 5,2 миллиарда долларов, или на 4,4%, – до 113,483 миллиарда долларов на 1 января 2017 года.
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