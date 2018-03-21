Смолий определился с кандидатурой своего будущего первого заместителя

Согласование этого назначения Советом НБУ ожидается в апреле.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий уже определился с кандидатурой на пост своего первого заместителя и ожидает утверждения этого назначения Советом НБУ в апреле.

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"Уже определился", – сказал Смолий журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава НБУ не стал называть имя претендента, отметив, что назовет его, когда совет утвердит это назначение.

По словам Смолия, это возможно в апреле, так как сейчас продолжается конкурс на другой пост – заместителя главы НБУ, курирующего денежное обращение, и совет рассмотрит оба эти назначения.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк ранее объявил конкурс на пост заместителя главы НБУ – куратора платежных и расчетных систем, системы денежного обращения и внутренней трансформации регулятора. Резюме кандидатов принимаются до 2 апреля 2018 года.

15 марта Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Валерию Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на этот пост Смолия.

В настоящее время в состав правления НБУ, помимо Смолия, входят его заместители: Роман Борисенко, Екатерина Рожкова, Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.