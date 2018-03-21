Нацбанк ожидает роста объема денежных переводов в Украину

Также регулятор пересмотрит прогноз для платежного баланса.

Национальный банк ожидает в 2018 году роста объема частных денежных переводов в Украину по сравнению с 2017 годом, когда этот объем составил 9,3 миллиарда долларов.

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Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга, не уточняя конкретные показатели.

"Пересмотр, думаю, будет в сторону увеличения, но не на порядок", - сказал Сологуб журналистам, отвечая на вопрос о пересмотре прогноза по объемам поступлений частных денежных переводов в Украину в 2018 году.

По его словам, также Нацбанк пересмотрит прогноз для платежного баланса. "Новый прогноз, который сейчас разрабатывается и будет опубликован 12 апреля, будет учитывать новые данные", - отметил Сологуб.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк повысил оценку объема частных денежных переводов в Украину в 2017 году на 2 миллиарда долларов - до 9,3 миллиарда долларов или 8,4% ВВП, в связи с совершенствованием методики расчета.

Согласно обновленным данным, рост объема частных денежных переводов в Украину в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 1,8 миллиарда долларов или 24%.