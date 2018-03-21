Объем денежных переводов в Украину растет, больше всего - из Польши

Объем переводов из других стран ЕС вырос на 14%, из России - сократился на 6%.

Объем частных денежных переводов в Украину из Польши в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 57% - до 3,1 миллиарда долларов.

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Об этом сообщили в Национальном банке Украины со ссылкой на уточненные данные в связи с совершенствованием методики расчета показателя.

Согласно обновленным данным, объем переводов из других стран Европейского Союза за этот период вырос на 14% - до 2,6 миллиарда долларов, из США и Канады – на 17% до 0,8 миллиарда долларов, в то время как объем переводов из России сократился на 6% - до 1,3 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк повысил оценку объема частных денежных переводов в Украину в 2017 году на 2 миллиарда долларов - до 9,3 миллиарда долларов, или 8,4% ВВП, в связи с совершенствованием методики расчета.

Согласно обновленным данным, рост объема частных денежных переводов в Украину в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 1,8 миллиарда долларов, или 24%.