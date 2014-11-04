В Украине убыточны 47 банков – потеряли 17 миллиардов за девять месяцев

Согласно отчетности, за 9 месяцев 47 банков получили в совокупности 16,825 млрд грн убытков.

Наибольшие потери зафиксированы у государственного «Укрэксимбанка», который по результатам января-сентября получил 3,951 млрд грн убытка.

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Наиболее прибыльными финучреждениями являются «Ситибанк» получивший за 9 месяцев 1,107 млрд грн, «Проминвестбанк» - 1,077 млрд грн, «ВТБ банк» - 745,615 млн грн, «Приват банк» - 426,957 млн грн.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам января-сентября 2014 года получила 10,634 млрд грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банковской системы составила 1,732 млрд грн.

Прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.