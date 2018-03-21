В Нацбанке считают, что рост трудовой миграции угрожает украинской экономике

Также в НБУ отметили, что потенциал к увеличению миграции из нашей страны все еще существует.

Рост количества трудовых мигрантов из Украины в краткосрочном периоде позитивно влияет на платежный баланс страны, однако является значительным риском для экономики в среднесрочном периоде.

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Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.

"Можно сказать, что в краткосрочном периоде преобладают позитивные стороны, потому что это позитивно влияет на наш платежный баланс, но в среднесрочной перспективе это значительный фактор риска", - сказал Сологуб.

При этом он отметил, что потенциал к увеличению миграции из нашей страны все еще существует.

"Повышение зарплат, которое стимулируется эмиграцией, и повышение социальных стандартов создает давление на рынок труда, создает давление на прибыльность предприятий, на макроэкономические показатели, в том числе и на инфляцию", - пояснил Сологуб.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк повысил оценку объема частных денежных переводов в Украину в 2017 году на 2 миллиарда долларов - до 9,3 миллиарда долларов, или 8,4% ВВП, в связи с совершенствованием методики расчета.

Согласно обновленным данным, рост объема частных денежных переводов в Украину в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 1,8 млрд долл., или 24%.