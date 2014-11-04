Евросоюз ожидает роста ВВП на уровне 1,3%

Процесс роста ВВП должен продлиться и в 2015 году, составив 1,5% в ЕС и 1,1% в зоне евро, пишет Зеркало недели.

В 2016 году европейской экономике удастся ускориться, прежде всего, за счет финансового сектора. При этом, рост ВВП в 2016 году может составить 2,0% в ЕС и 1,7% в зоне евро.

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"Экономическая ситуация и ситуация в сфере занятости не улучшаются достаточно быстро. Еврокомиссия готова использовать все доступные средства и ресурсы для того, чтобы способствовать росту занятости и экономики в Европе", - заявил вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы занятости, роста, инвестиций и конкуренции, Юрки Катайнен.

"Нет единого, простого ответа на вызовы, с которыми встречается европейская экономика. Нам нужно действовать на трех фронтах: заслуживающая доверия фискальная политика, амбициозные структурные реформы и очень нужные инвестиции, как государственные, так и частные", - заявил комиссар ЕС по вопросам экономических и монетарных дел Пьер Московиси.

Еврокомиссия ожидает медленного снижения уровня безработицы. По итогам 2016 года уровень безработицы должен достичь 9,5% в ЕС и 10,8% в зоне евро.

В ближайшие два года Комиссия также ожидает небольшого роста инфляции. По итогам этого года инфляция составит 0,6%, в 2015 году – 1,0%, а в 2016 – 1,6%.

Напомним, в мае Еврокомиссия прогнозировала уверенный рост ВВП большинства стран Евросоюза.