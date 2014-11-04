Нацбанк обязал банки закрыть счета юрлиц в Крыму

Соответствующая норма содержится в постановлении правления НБУ №699 от 3 ноября, опубликованном на сайте регулятора и вступающем в действие завтра, 5 ноября.

«Банкам Украины остановить осуществление операций по открытым до вступления в силу Закона ("О создании свободной экономической зоны «Крым») счетами юридических лиц, находящихся на территории СЭЗ «Крым», и принять меры по закрытию этих счетов», - говорится в постановлении.

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Как сообщал УНИАН, указанное постановление также запрещает привлечение депозитов и выдачу кредитов в российских рублях на территории Украины. Указанным документом регулятор приравнял физических и юридических лиц, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории свободной экономической зоны "Крым",к нерезидентам.

В Украине с 27 сентября вступил в силу закон о создании свободной экономической зоны на временно оккупированной территории Украины, определяющий особенности экономической деятельности в Крыму и Севастополе. Согласно закону, СЭЗ «Крым» вводится в пределах двух административно-территориальных единиц Украины: Автономной Республики Крым и города Севастополя.