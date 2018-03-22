Вопрос леса-кругляка исключат из условий новой финпомощи ЕС Украине - СМИ

Евросоюз не откажется от этого требования в адрес Украины, однако для переговоров с Киевом по этому поводу используют другие инструменты.

Евросоюз согласился не ставить в качестве условия финансовой помощи Украине отмена моратория на экспорт леса-кругляка.

Читайте такжеВ ЕС рассказали, от чего зависит утверждение новой финпомощи для Украины на миллиард евро

Об этом сообщает Европейская правда.

"Формально решение по этому поводу оприлюднювалося. Одновременно три независимых друг от друга источника в европейских структурах заверили, что в вопросе отмены моратория ЕС пойдет на уступки", - говорится в сообщении.

ЕС не откажется от этого требования в адрес Украины, однако для переговоров с Киевом по этому поводу используют другие инструменты. Ожидается, что ЕС задействует против Украины процедуру арбитража, которая предусмотрена Соглашением об ассоциации (глава 14 раздела IV Соглашения, "Решение споров").

В представительстве ЕС в Украине подтвердили, что ЕС может инициировать в отношении Украины новую процедуру.

"Еврокомиссия считает, что мораторий является ограничением свободной торговли, что противоречит обязательствам Украины в рамках макрофинансовой помощи, так и в рамках Зоны свободной торговли по Соглашению об ассоциации.

Комиссия будет взаимодействовать с властями Украины, чтобы найти решение этой проблемы с помощью инструментов, определенных для торговых вопросов, включая возможность задействовать механизм разрешения споров (bilateral dispute settlement mechanisms)", – говорится в письменном комментарии представительства ЕС, предоставленном на запрос ЕП.

Как сообщалось, в марте Еврокомиссия официально запустила процедуру выделения Украине 1 миллиарда евро финпомощи. В Украине рассчитывали на большие объемы.