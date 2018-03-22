ГФС предупреждает о рассылке от ее имени электронных писем с вирусом

По данным Фискальной службы, отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к ведомству.

Государственная фискальная служба (ГФС) предупреждает о рассылке якобы от ее имени электронных писем с вредоносным программным обеспечением.

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Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

"Письма содержат вредоносное программное обеспечение и отправляются якобы от имени Государственной фискальной службы Украины. Учитывая это, сообщаем, что отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к Государственной фискальной службе Украины", - говорится в сообщении.

Фискальная служба привела пример такого сообщения, в котором говорится, что у предприятия-адресата выявлены нарушения налогового законодательства, и что это является основанием выдвижения подозрения в совершении административного правонарушения по статье уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

К уведомлению прилагается файл с письмом, содержащим вредоносное программное обеспечение.

"Обращаемся к налогоплательщикам с просьбой внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять его достоверность", - отмечает Фискальная служба.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 2017 года украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись самой большой хакерской атаке с использованием вируса, который блокирует работу компьютерных систем на операционной системе Windows.

По данным Нацполиции, тогда за двое суток 1508 юридических и физических лиц подали жалобы в киберполицию о блокировании компьютеров вирусом Petya.A, который шифровал данные на компьютере и требовал выкуп.