Кабмин в этом году направит более 12 миллиардов на развитие регионов

Также регионы получат 10 миллиардов гривень на дорожное строительство.

Правительство Украины в 2018 году направит более 12 миллиардов гривень государственной поддержки на развитие регионов.

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Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"В 2018 году правительство направляет более 12 миллиардов гривень господдержки на развитие регионов", - отметил Гройсман.

По его словам, регионы также получат 10 миллиардов гривень из Дорожного фонда на ремонт и строительство дорог.

Кроме того, премьер сообщил о передаче шести объединенным территориальным общинам Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей в управление земель вне населенных пунктов.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что доходы местных бюджетов в 2018 году могут вырасти на 20% - до 231 миллиард гривень.

За последние несколько лет доходы местных бюджетов в Украине в рамках децентрализации выросли почти в три раза - с 68,6 миллиарда гривень в 2014 году до 192,7 миллиарда гривень в 2017 году.