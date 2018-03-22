Реструктуризацию ипотечных кредитов в ликвидируемых банках запустят с 30 марта

Соответствующее положение зарегистрировано в Минюсте 15 марта.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц зарегистрировал Положение о реструктуризации ипотечных кредитов физических лиц в ликвидируемых банках в Министерстве юстиции, и документ вступит в силу 30 марта.

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Об этом сообщила директор департамента управления активами Фонда Ольга Билай на пресс-конференции.

"15 марта Министерство юстиции зарегистрировало это положение. Оно вступит в силу через 10 рабочих дней после регистрации, то есть это будет 30 марта", - сказала она.

Билай напомнила, что в рамках предложенного механизма можно добровольно реструктуризировать ипотечные кредиты физлиц на срок до окончания ликвидации банка-кредитора.

По условиям реструктуризации, должник вносит единоразовый платеж в размере 10% долга, который направляется на "тело" кредита, в отличие от стандартной очередности в банках, когда в первую очередь погашаются штрафные санкции и проценты.

В дальнейшем банк-кредитор продолжит продавать такие кредиты в процессе ликвидации, однако после реструктуризации они будут интересны не коллекторским компаниям, а банкам, заинтересованным в стабильном денежном потоке, а не разовой выгоде от продажи ипотеки.

При этом, как пояснили в Фонде, предложенные условия будут стимулировать заемщиков обслуживать кредит, так как погашение в первую очередь "тела" кредита способствует снижению финансовой нагрузки за счет снижения базы для начисления процентов.

Кроме того, такой механизм будет выгоден и кредиторам ликвидируемого банка, которые заинтересованы в выгодной продаже его активов, поскольку цена "рабочего" кредита гораздо выше.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования с начала 2018 года продал активы обанкротившихся банков в своем управлении на 2,3 миллиарда гривень, что более чем в 3 раза превышают показатели за аналогичный период предыдущего года.

По информации Фонда, в его управлении находятся активы банков на 450 миллиардов гривень по балансовой стоимости, однако их оценочная стоимость составляет всего 100 миллиардов гривень по причине низкого качества активов, представленных преимущественно проблемными кредитами.

В октябре прошлого года Фонд начал продажу активов неплатежеспособных банков на "голландских" аукционах в системе "Prozorro.Продажи".