Доллар вернулся к многолетним максимумам

Доллар возобновил рост после фиксации прибыли, вернувшись к многолетним максимумам.

Индекс доллара к корзине шести основных валют поднялся на 0,12% до 87,086, достигнув в понедельник четырехлетнего пика 87,406. Против иены доллар подорожал на 0,62% до семилетнего максимума 114,28 иены.

Евро прибавил 0,01% до $1,2545, сообщает Рейтер.

По словам источников, руководство Европейского центробанка недовольно "замкнутым стилем управления и беспорядочным обменом информации" с председателем ЕЦБ Марио Драги. В частности, им не понравилось, что Драги назначил цель по повышению баланса ЕЦБ сразу после того, как управляющий совет договорился не обнародовать конкретные цифры.

"Одним словом, это сообщение рождает сомнения в том, что коллеги Марио Драги последуют за ним в смягчении политики в ближайшем будущем", - написали в отчете аналитики CitiFX.

Центробанк проведет совещание в четверг, на котором, как ожидается, не изменит политику.

Австралийский доллар подешевел на 0,27% до $0,8715 после выхода индекса PMI непроизводственного сектора Китая, рассчитанного банком HSBC, и выступления управляющего Банком Японии Харухико Куроды. По данным HSBC, рост сектора услуг Китая в октябре был самым медленным за три месяца. Курода сказал, что слабая иена во многих смыслах хорошо влияет на японскую экономику.

"После грандиозной шоковой терапии, проведенной Банком Японии, все остальные события на мировом экономическом календаре кажутся несущественными", - сказал главный стратег Sumitomo Mitsui Banking Corp Даисуке Уно об объявленных в пятницу стимулирующих мерах "по случаю Хэллоуина".

Участники рынка следят за выборами в Конгресс США, в ходе которых республиканцы получили большинство в Сенате, еще больше ослабив позиции Демократической партии и президента Барака Обамы.