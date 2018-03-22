Южанина назвала условие для валютной либерализации в Украине

Для осуществления валютной либерализации в Украине необходимо провести единоразовое добровольное декларирование.

Для осуществления валютной либерализации в Украине и открытия свободного движения капитала необходимо провести единоразовое добровольное декларирование доходов физических лиц, по которым ранее не были уплачены налоги.

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Об этом сообщила в ходе конференции народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Мы говорим сейчас о том, чтобы предоставить физическим лицам возможность провести единоразовое добровольное декларирование. Цель его связана с тем, чтобы отпустить ситуацию по валютной либерализации. Как мы можем сказать, что мы открываем свободное движение капитала, если у нас есть большое количество физлиц, которые владеют иностранными компаниями без получения лицензий Национального банка, физических лиц, которые имеют деньги на счетах не прямо, а опосредованно", - сказала она.

Она отметила, что значительной составляющей единоразового декларирования должно быть обеспечение гарантий, что эта информация по декаларациям не будет основанием для возбуждения криминальных дел и работы правоохранителей.

"Для того, чтобы дать возможность начать точку отсчета для такой категории населения, мы должны провести единоразовое декларирование", - сказала Южанина.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко призвал экспертов обсудить возможность и целесообразность введения в Украине нулевой декларации.

По мнению НБУ, принятие Верховной Радой изменений в налоговое законодательство относительно противодействия выводу капиталов для уклонения от налогообложения (BEPS) и международного обмена налоговой информацией невозможно без амнистии капиталов, или так называемой нулевой декларации.

Украина присоединилась к Плану Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР) по противодействию уклонению от уплаты налогов в 2017 году, взяв на себя обязательства имплементировать минимальный стандарт плана.

24 января 2018 года Украина не подписала в Париже многостороннюю конвенцию о реализации мер предотвращения уклонения от уплаты налогов MLI (Multilateral Instrument), что, по информации Министерства финансов, грозит срывом имплементации плана ОЭСР и может привести к включению нашей страны в офшорный список Европейского Союза.

К 30 июня 2018 года Украина должна самостоятельно оценить состояние выполнения минимального стандарта плана действий BEPS, а до конца года - выполнить минимальный стандарт.

Нулевое декларирование предполагает освобождение задекларированного имущества от налогообложения или обеспечение уплаты налогов по сниженным ставкам, при этом субъекты декларирования не привлекаются к ответственности в отношении задекларированного имущества.