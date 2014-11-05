Российский рубль опустился к новым минимумам
09:34, 05 ноября 2014Финансы
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Евро превысил 56 рублей, доллар приблизился к 45 рублям
Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 1,47 рубля / ru.wikipedia.org
Курс евро на открытии сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 1,66 рубля до нового максимума на уровне 56,16 рубля.
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Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 1,38 рубля и достиг 44,98 рубля, хотя на открытии сегодняшних торгов доллар вырастал до нового максимума 43,66 рубля, сообщает Прайм.
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Стоимость бивалютной корзины (состоит из 0,45 евро и 0,55 доллара) в начале сегодняшних торгов на Московской бирже увеличилась на 1,47 рубля по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия, до 49,93 рубля.
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