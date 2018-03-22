В Atlantic Council подсчитали, сколько денег Украина потеряла из-за российской агрессии

Примерно $27 млрд Украина потеряла в Крыму и $73 млрд – на Донбассе. В частности, наибольшими потерями в Крыму стали нефтегазовые ресурсы, чей запас оценивается в $30-40 млрд.

Экономические потери Украины от аннексии Россией Крыма и войны на Донбассе составили по меньшей мере $100 млрд. Но эти убытки не включают гуманитарные и политические потери из-за российской агрессии.

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Такими оценками поделился эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд в своем отчете “Цена агрессии Кремля в Украине", передает Голос Америки.

В своих подсчетах Аслунд опирался на методологию экономиста Томаса Пиккети, который определил, что общая стоимость всех активов европейской страны примерно в четыре раза превышает ее ВВП.

Крым и оккупированная часть Донбасса вместе обеспечивали 14% ВВП Украины. Таким образом, принимая за базу ВВП 2013 года, стоимость утраченных активов в Украине составляет более $100 - примерно $27 млрд потеряно в Крыму и $73 млрд – на Донбассе, утверждает аналитик.

Наибольшими потерями в Крыму, по оценкам эксперта, стали нефтегазовые ресурсы. Их запас оценивается в $30-40 млрд, отмечает Аслунд. Потери банковской системы также сравнительно легко оценить - Украина потеряла $1,8 млрд банковских активов в Крыму и $4,4 млрд на Донбассе.

Украинские учреждения уже добиваются возмещения утраченных активов. В частности, "Нафтогаз" требует возмещения $7 млрд за конфискацию активов в Крыму, подчеркнул Аслунд.

Исследователь отметил разницу в правовом статусе Крыма и Донбасса, что создает различные правовые возможности для возмещения. Много исков подано в Международный арбитраж в Гааге, в которых говорится о нарушении Россией двустороннего соглашения по защите инвестиций. "По меньшей мере, здесь есть правовая основа, на которую можно ссылаться", - отметил Аслунд.

На Донбассе, где, в частности, на территории Луганска царит полный правовой хаос, правовая ситуация с исками о возмещении сложнее, отмечает исследователь.

Правительство Украины должно как можно быстрее создать базу данных утраченных активов, подчеркнули участники презентации отчета. Нужно реалистично оценить их ценность, расследовать все правовые возможности для возвращения потерь от Российской Федерации, использовать все правовые возможности в этой сфере.

Кроме того, частные лица понесли большие потери на Донбассе и в Крыму. Даже, если жилье осталось невредимым, его стоимость упала на 80% в аннексированном Крыму и на 50% на Донбассе в результате агрессии России, подчеркнул Пол Томас, президент компании IRE USA Inc.

"Для частных лиц юридический путь – через Европейский суд по правам человека. Я думаю, что со временем будет некий консолидированный иск. О такой возможности кое-что говорится в новом законе о реинтеграции Донбасса”, - утверждает Ирина Палиашвили, председатель Кравового комитета Американско-украинского делового совета.

На обсуждении также предложили создать международную комиссию по вопросам компенсации убытков, нанесенных росиянами всем пострадавшим – как в Украине, так и в других странах.

В своей презентации от правительства Украины, заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив привел следующие примеры экономических потерь Украины от российской агрессии:

Потеряв Крым, Украина потеряла:

3,6% ВВП;

1,5% экспорта;

80% нефтегазовых залежей (1,62 трлн кубометров) на черноморском шельфе;

10% портовой инфраструктуры, включая 4 млн тонн зерна. Запрет для судов проходить через Керченский пролив;

4-4,5 млн, которые украинцы ежегодно тратили на отдых в Крыму;

Потеряв Донбасс, Украина потеряла:

15% ВВП;

25% промышленности;

23% товарного экспорта;

100 из 150 украинских шахтоказались на оккупированной территории, создав сложности с поставками антрацита;

Активы банков $4,3 млрд;

Активы железной дороги и прочее.