Украина и Катар договорились об отмене двойного налогообложения
Украина и Катар подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и Протокол к нему.
Читайте такжеУкраина и Катар подпишут соглашение о защите инвестиций - Порошенко
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Согласно сообщению, соглашение было подписано министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и министром финансов Государства Катар Али Аль-Эмади в рамках визита президента Украины Петра Порошенко в Государство Катар.
"Заключение Соглашения и Протокола к нему направлено на избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которое возникает на территориях обеих стран. Это будет достигаться как путем деления права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Государством Катар в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства сумм налогов, уплаченных на территории другого государства", - говорится в сообщении.
Минфин отметил, что подписание соглашения позволит предотвращать уклонения от уплаты налогов, устранить налоговую дискриминацию, создать механизмы по улучшению сотрудничества между налоговыми органами Украины и Катара, обеспечить обмен налоговой информацией.
Как сообщал УНИАН, 20 марта Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визового режима.