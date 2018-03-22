Украина и Катар договорились об отмене двойного налогообложения

Минфин отметил, что подписание соглашения позволит предотвращать уклонения от уплаты налогов.

Украина и Катар подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и Протокол к нему.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, соглашение было подписано министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и министром финансов Государства Катар Али Аль-Эмади в рамках визита президента Украины Петра Порошенко в Государство Катар.

"Заключение Соглашения и Протокола к нему направлено на избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которое возникает на территориях обеих стран. Это будет достигаться как путем деления права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Государством Катар в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства сумм налогов, уплаченных на территории другого государства", - говорится в сообщении.

Минфин отметил, что подписание соглашения позволит предотвращать уклонения от уплаты налогов, устранить налоговую дискриминацию, создать механизмы по улучшению сотрудничества между налоговыми органами Украины и Катара, обеспечить обмен налоговой информацией.

Как сообщал УНИАН, 20 марта Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визового режима.