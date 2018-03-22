Официальный курс: Нацбанк опустил гривню к доллару, но укрепил к евро

Официальный курс НБУ на 23 марта: 100 USD – 2625,3649 гривни; 100 EUR – 3233,3994 гривни; 10 RUR - 4,6189 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2625,3649 (22 марта – 2628,0974)

100 EUR – 3233,3994 (22 марта – 3228,8805)

10 RUR – 4,6189 (22 марта – 4,5710)

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Как сообщал УНИАН, 22 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,24/26,28 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару на 6 копеек выше по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,29/32,35 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2536 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 650 сделок на сумму 479,34 миллиона долларов.