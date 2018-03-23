Конгресс США утвердил предоставление более 620 миллионов долларов помощи Украине

Документ еще должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США.

Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, размером в $620,7 млн.

Как сообщили в посольстве Украины в США, размер финансовой помощи Украине на 2018 финансовый год увеличен по сравнению с прошлым годом. В частности, расходы на украинскую оборону увеличены на $50 млн - до $200 млн.

Данные средства будут направлены на финансирование конкретных проектов: подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение, разведывательная поддержка Вооруженных сил Украины.

По линии Государственного департамента США предлагается выделить Украине $420,7 млн, что на $10 млн превышает прошлогоднюю помощь.

Документ должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США.

Напомним, что накануне в Конгрессе США согласовали закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором увеличены расходы на помощь Украине.