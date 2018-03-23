Трамп сделал первый шаг к торговой войне с Китаем

03:02, 23 марта 2018
Финансы
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Дональд Трамп / REUTERS

Президентский меморандум, однако, вступит в силу лишь после консультаций, которые дадут законодателям и лоббистам возможность сократить список из 1300 наименований товаров, которые будут облагаться тарифами, пишет DW.

Глава Белого дома заявил, что вопрос пошлин уже поднимался и сейчас Вашингтон и Пекин находятся "в процессе переговоров". По словам Трампа, дефицит торгового баланса США с КНР составляет 375 миллиардов долларов.

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Вашингтон также планирует подать иск в Мировую организацию торговли (ВТО) относительно возможных нарушений Китаем закона о защите интеллектуальной собственности.

22 марта американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер сообщил, что из списка стран, на которые распространится действие предложенных Трампом спецпошлин на сталь и алюминий, будут временно исключены ЕС, Австралия, Южная Корея, Аргентина и Бразилия.

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Теги: #США#Китай#Дональд Трамп#торговая война