Нацбанк сегодня продаст до 5 млн долларов

Национальный банк Украины объявил о проведении 5 ноября аукциона по продаже иностранной валюты за гривни общим объемом до 5 млн долл., сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook.

По результатам проведения аукциона Нацбанк рассчитает средневзвешенный обменный курс гривни, который вместе с курсом отсечения будет обнародован регулятором в 11 часов на странице НБУ в Thomson Reuters.

НБУ напоминает, что намерен продавать валюту для дальнейшего определения курса, и проведение таких аукционов планируется ежедневно на протяжении от 3 до 6 месяцев. Заявки от банков принимаются до 10:00, результаты аукциона будут объявлены в 11:00. Минимальная сумма каждой заявки банка - 100 тыс. долл., количество заявок от каждого банка не ограничено, максимальный объем заявок одного банка - 10% объема аукциона.

Также сообщается, что в аукционах смогут участвовать 88 банков, имеющих лимиты Нацбанка, и заявки банков будут удовлетворяться с учетом этих лимитов по указанному в заявках курсу. Несколько предложений по наибольшей цене со значительным отклонением от средневзвешенной будут отстранены от участия в аукционе.

Читайте такжеНацбанк за полтора месяца потратил на поддержку гривни $1,3 млрд из резервов

Как сообщал УНИАН, Нацбанк намерен с 5 ноября ежедневно проводить валютные интервенции в виде аукционов небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

Ранее руководители крупнейших банков Украины на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не выше 12,95 грн/долл., после чего котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке удерживались в пределах 12,95/13,40 грн/долл.

Читайте такжеГонтарева назвала экономически обоснованный курс гривни на сегодня

28 октября к середине торгов котировки гривни сдвинулись в сторону снижения и к закрытию торгов достигли уровня 12,98/13,50 грн/долл., что, по мнению экспертов, вызвано завершением парламентских выборов и ожиданиями возможного изменения политики Национального банка на валютном рынке.