Производители табака: Коалиционное соглашение может увеличить налоги для самых бедных

По мнению директора по корпоративным делам Imperial Tobacco Ukraine Олега Стрекаля, уравнивать акцизный налог на сигареты фильтровой и бесфильтровой группы нужно взвешенно, в течение 5 лет. Постепенное увеличение налоговой нагрузки на беднейших потребителей табачной продукции позволит избежать социального недовольства и предупредить негативные последствия для государственного бюджета страны. Кроме того, по словам Олега Стрекаля, в рамках публичного обсуждения коалиционного соглашения, необходимо начать дискуссию о повышении адвалорной составляющей акцизного налога для всех видов сигарет с 12% до 15%. "Сегодня размер украинской адвалорной составляющей – один из самых низких в Европе", - уверяет он.

Эксперты отрасли считают, что подобные инициативы идет вразрез с Соглашением об Ассоциации между Украиной и ЕС, согласно которому, ставки акцизного налога и график их изменений должны быть установлены Советом Ассоциации. А адаптация акцизного законодательства является необходимым условием Соглашения, подтвержденным европейской практикой с целью избежать потерь бюджета из-за резкого поднятия ставок акцизного налога, сообщает Ukranews.

Ранее на сайте президентской партии solydarnist.org был опубликован проект коалиционного соглашения. В разделе "Налоговая реформа" в части "Дерегуляция и развитие предпринимательства" предусмотрено уравнять акцизный налог на сигареты с фильтром и акцизный налог на сигареты без фильтра. Потребителями последних, как известно, являются наибеднейшие, социально незащищенные граждане Украине – пенсионеры и люди с низким уровнем дохода, которые, преимущественно, проживают в сельской местности и небольших городах.

Новая цена на пачку сигарет без фильтра после стремительного роста акцизного налога, заложенного в коалиционном соглашении, составит как минимум 10 грн, что больно ударит по беднейшим гражданам Украины.

Показательно, что за последние три года доля сигарет без фильтра в общем объеме реализации табачных изделий на внутреннем рынке неуклонно растет. В 2012 г. сигареты бесфильтровой группы занимали около 8% рынка, в 2013 г. – до 12%. В текущем 2014 г. этот показатель уже почти достиг 16%, что напрямую связано с резким падением уровня доходов граждан.

В случае утверждения предложенных изменений, как минимум 30% нынешних потребителей сигарет самых недорогих табачных изделий не выдержат почти двукратный рост цен на отечественные легальные сигареты без фильтра и будут вынуждены переключиться на нелегальный (контрабандный или контрафактный) табак. Специалисты табачного рынка прогнозируют, что, как следствие, нелегальная продукция займет более 15% от всего объема табачного рынка, а государственный бюджет недосчитается около 1 млрд. грн, уверены в отрасли.