Производители табака: Коалиционное соглашение может увеличить налоги для самых бедных
Эксперты табачной отрасли высказывают недоумение по поводу желания победителей досрочных парламентских выборов, которые позиционируют себя как проевропейские политические силы, закрепить асоциальные налоговые инициативы в коалиционном соглашении.
По мнению директора по корпоративным делам Imperial Tobacco Ukraine Олега Стрекаля, уравнивать акцизный налог на сигареты фильтровой и бесфильтровой группы нужно взвешенно, в течение 5 лет. Постепенное увеличение налоговой нагрузки на беднейших потребителей табачной продукции позволит избежать социального недовольства и предупредить негативные последствия для государственного бюджета страны. Кроме того, по словам Олега Стрекаля, в рамках публичного обсуждения коалиционного соглашения, необходимо начать дискуссию о повышении адвалорной составляющей акцизного налога для всех видов сигарет с 12% до 15%. "Сегодня размер украинской адвалорной составляющей – один из самых низких в Европе", - уверяет он.
Эксперты отрасли считают, что подобные инициативы идет вразрез с Соглашением об Ассоциации между Украиной и ЕС, согласно которому, ставки акцизного налога и график их изменений должны быть установлены Советом Ассоциации. А адаптация акцизного законодательства является необходимым условием Соглашения, подтвержденным европейской практикой с целью избежать потерь бюджета из-за резкого поднятия ставок акцизного налога, сообщает Ukranews.
Ранее на сайте президентской партии solydarnist.org был опубликован проект коалиционного соглашения. В разделе "Налоговая реформа" в части "Дерегуляция и развитие предпринимательства" предусмотрено уравнять акцизный налог на сигареты с фильтром и акцизный налог на сигареты без фильтра. Потребителями последних, как известно, являются наибеднейшие, социально незащищенные граждане Украине – пенсионеры и люди с низким уровнем дохода, которые, преимущественно, проживают в сельской местности и небольших городах.
Новая цена на пачку сигарет без фильтра после стремительного роста акцизного налога, заложенного в коалиционном соглашении, составит как минимум 10 грн, что больно ударит по беднейшим гражданам Украины.
Показательно, что за последние три года доля сигарет без фильтра в общем объеме реализации табачных изделий на внутреннем рынке неуклонно растет. В 2012 г. сигареты бесфильтровой группы занимали около 8% рынка, в 2013 г. – до 12%. В текущем 2014 г. этот показатель уже почти достиг 16%, что напрямую связано с резким падением уровня доходов граждан.
В случае утверждения предложенных изменений, как минимум 30% нынешних потребителей сигарет самых недорогих табачных изделий не выдержат почти двукратный рост цен на отечественные легальные сигареты без фильтра и будут вынуждены переключиться на нелегальный (контрабандный или контрафактный) табак. Специалисты табачного рынка прогнозируют, что, как следствие, нелегальная продукция займет более 15% от всего объема табачного рынка, а государственный бюджет недосчитается около 1 млрд. грн, уверены в отрасли.