Суд обязал «Уголь Украины» выплатить «Сбербанку России» 669 млн гривень

Хозяйственный суд Киева обязал оператора оптового рынка угольной продукции государственное предприятие «Уголь Украины» выплатить украинской дочерней компании «Сбербанка России» 668,624 млн грн платежей по просроченному кредиту, говорится в постановлении суда.

Согласно документу, госкомпания «Уголь Украины» в начале 2013 года открыла кредитную линию на 47 млн долл. в «Дочернем банке Сбербанка России» сроком на 1 год под 11,5% годовых. Кредитным договором последний день кредитной линии определен 27 февраля 2014 года. По завершению кредитной линии госкомпания не рассчиталась с банком, после чего кредитор приступил к начислению пени за просрочку.

Согласно материалам дела, «Уголь Украины» просил у суда отсрочку на 3 года в связи с тяжелым финансовым положением компании, однако суд отказал.

21 октября 2014 года хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил требования «Дочернего банка Сбербанка России».

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Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

«Дочерний банк Сбербанка России» (Киев) зарегистрирован в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (Москва).