Банк России больше не готов тратить миллиарды долларов в день на поддержку рубля

Банк России с 5 ноября 2014 года в целях дальнейшего повышения гибкости курсообразования рубля изменил подход к проведению валютных интервенций на границах плавающего операционного интервала.

Об этом сообщает сайт Центробанка РФ.

Согласно обнародованной информации, "при достижении рублевой стоимости бивалютной корзины верхней (нижней) границы плавающего операционного интервала Банк России будет совершать операции по продаже (покупке) иностранной валюты с интенсивностью, равной 350 млн долларов США в день. То есть в случае нахождения стоимости бивалютной корзины в течение всей торговой сессии на границах операционного интервала или за его пределами объем интервенций Банка России не превысит в этот день 350 млн долл.".

В то же время, говорится на сайте ЦБР, в случае возникновения угроз для финансовой стабильности Банк России будет готов совершать дополнительные интервенции на внутреннем валютном рынке.

При этом продолжает действовать автоматическое правило корректировки границ интервала, в соответствии с которым при достижении накопленным объемом продажи (покупки) Банком России иностранной валюты 350 млн долл. происходит автоматический сдвиг границ на 5 копеек вверх (вниз).

Читайте такжеРоссийский рубль опустился к новым минимумам"Указанные изменения позволят существенно повысить гибкость курсообразования рубля и в то же время будут способствовать достижению баланса спроса и предложения на валютном рынке. Кроме того, отказ от совершения неограниченных по объему валютных интервенций на границах операционного интервала будет препятствовать формированию предпосылок для спекулятивных стратегий против рубля", - объясняет банк.

В ЦБР полагают, что в принятое решение поможет тому, что курс рубля будет формироваться преимущественно под действием рыночных факторов.

Напомним, что до указанного решения Банка России лимита интервенций на границах валютного коридора не существовало.