Госдолг Украины за прошлый год сократился до 72% ВВП - Минфин

По информации министерства, показатель снизился впервые с 2011 года.

Государственный и гарантированный государством долг Украины по итогам 2017 года снизился по отношению к ВВП до 71,8% с 80,9% годом ранее, при этом показатель снизился впервые с 2011 года.

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Об этом написал заместитель министра финансов Украины Юрий Буца на своей странице в соцсети Facebook, комментируя финальную статистику о росте ВВП за 2017 год на 2,5%.

"Имея финальную цифру ВВП, мы посчитали соотношение государственного и гарантированного долга к ВВП и видим, что впервые с 2011 года этот процент снизился и стал приближаться к "безопасному" значению в 60%", - написал Буца.

По его словам, основной причиной снижения уровня госдолга к ВВП стал низкий уровень дефицита бюджета и, как следствие, меньшая потребность в заимствованиях.

При этом Буца напомнил, что существенный рост долга к ВВП в 2014 году произошел в основном благодаря последовательной политике фанатов "доллара по 8".

"Это привело к резкой девальвации, когда валютных резервов не хватило. Нынешняя монетарная политика НБУ вместе с нашей политикой по снижению валютной компоненты государственного долга минимизирует риски повторения такого сценария в будущем", - подчеркнул замминистра.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики Украины улучшила оценку роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,5% с 2,2% по оперативным оценкам.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, на 11%, до 2,1 триллиона - в гривневом эквиваленте.